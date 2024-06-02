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Тренер Гладилин дал характеристику нынешнего сезона в РПЛ для ФК "Краснодар"

Тренер Гладилин считает прошедший сезон в РПЛ очень успешным для "Краснодара"

1:34
Спорт

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин выразил свою точку зрения о прошлом сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) и успехах "Краснодара".

Тренер Гладилин считает прошедший сезон в РПЛ очень успешным для "Краснодара"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гладилин считает, что несмотря на то, что команда не смогла стать чемпионом, прошлый сезон был для них удачным. По словам Гладилина, "Краснодар" заслуживает похвалы, так как достиг своего лучшего результата в истории клуба, заняв второе место в РПЛ.

"Второе место "Краснодар" до этого никогда не занимал, так что для них прошедший сезон все равно является успехом, несмотря на упущенное чемпионство", — сказал Гладилин, которого цитирует Газета.Ru.

Он отмечает, что ранее команда никогда не достигала такого высокого положения.

Взгляды тренера сосредоточены на том, что "Зенит" провел сезон с меньшей мотивацией, чем в предыдущие годы, что дало "Краснодару" шанс на чемпионство вплоть до самого последнего тура.

В завершающем туре РПЛ соревновались "Зенит", московское "Динамо" и "Краснодар". Чемпионский титул завоевал "Зенит", который победил "Ростов" со счетом 2:1. "Краснодар" одолел московское "Динамо" со счетом 1:0 и занял второе место. Были моменты, когда "Динамо" имело возможность выиграть чемпионат, но для этого им нужно было победить "Краснодар" или сыграть вничью. Несмотря на это, команда из Краснодара заслуженно заняла второе место и получила признание за свои достижения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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