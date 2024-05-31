Назван самый прибыльный футбольный клуб Российской Премьер-Лиги в 2023 году

Самым прибыльным клубом РПЛ в 2023 году признан "Краснодар"

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно финансовым отчетам, предоставленным РФС, "Краснодар" стал самым прибыльным клубом Российской Премьер-Лиги за 2023 год.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Общая прибыль "Краснодара" составила 11,965 млрд рублей. Самые значительные убытки были зафиксированы в отчетах "ЦСКА" и "Спартака" — 1,52 млрд рублей и 1,27 млрд рублей соответственно.

Важно отметить, что "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в сезоне 2023/2024. В результате "Зенит" стал чемпионом страны, одержав шестую победу подряд. "Динамо" из Москвы заняло третье место в таблице.

В то же время, команды "Балтика" и "Сочи" покинули высший дивизион непосредственно, перейдя в Мелбет Первую лигу. "Пари НН" и "Урал" сыграют стыковые матчи для определения своей судьбы.

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