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Клуб "Краснодар" планирует поставить голкипера Дюпина на место Сафонова

"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова

0:39
Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" может взять вратаря Юрия Дюпина на место Матвея Сафонова.

"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Последний может перейти во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Ему уже подыскали замену. Кандидатом стал вратарь казанского "Рубина" 35-летний Юрий Дюпин.

Портал "СЭ" сообщает, что он может присоединиться к "Краснодару" может присоединиться к "Краснодару" на правах свободного агента. Его контракт с "Рубином" истекает этим летом.

Кстати, Матвей Сафонов уже согласился на переход в ПСЖ. Он лично дал слово на встрече с шеф-скаутом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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