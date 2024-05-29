Клуб "Краснодар" планирует поставить голкипера Дюпина на место Сафонова

Футбольный клуб "Краснодар" может взять вратаря Юрия Дюпина на место Матвея Сафонова.
Последний может перейти во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".
Ему уже подыскали замену. Кандидатом стал вратарь казанского "Рубина" 35-летний Юрий Дюпин.
Портал "СЭ" сообщает, что он может присоединиться к "Краснодару" может присоединиться к "Краснодару" на правах свободного агента. Его контракт с "Рубином" истекает этим летом.
Кстати, Матвей Сафонов уже согласился на переход в ПСЖ. Он лично дал слово на встрече с шеф-скаутом.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?