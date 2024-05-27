Эксперт Силина объяснила, в чем преимущество занятий фитнесом с тренером

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент национального фитнес-сообщества Елена Силина объяснила, какого эффекта ждать от занятий с персональным тренером, и стоит ли выбирать онлайн-тренировки.

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По словам эксперта, персональный тренер оценивает сразу ряд параметров: цели, физическую подготовку человека и особенности его здоровья. Также профессионал дает рекомендации, как совмещать тренировочный процесс с образом жизни и питанием.

"Исходя из всего этого разрабатывается методическая программа тренировочного процесса. Она поможет получить за определенное время конкретный результат. Например, улучшить самочувствие, повысить выносливость, сделать тело рельефным или похудеть", — цитирует Силину "КП Спорт".

Она добавила, что исследования Национального фитнес-сообщества показывают, что от занятий с персональным тренером эффект выше в два раза, чем если бы человек занимался самостоятельно в зале или дома в онлайн-формате.