Рекордное число людей, занимающихся фитнесом, ожидается в 2024 году

Рекордное число людей, занимающихся фитнесом, ожидается в 2024 году

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Рекордное число людей, посещающих фитнес-залы в России, ожидается в 2024 году — свыше 7,1 миллиона человек.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это превысит допандемийный показатель и станет историческим рекордом для отрасли, рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

До пандемии в фитнес было вовлечено семь миллионов человек. Затем этот показатель резко сократился до четырех миллионов, пишет "КП Спорт".

Сейчас же, как рассказала Силина, национальное фитнес-сообщество, в которое входят более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов, прогнозирует в 2024 году увеличение показателя до 7,1 миллиона человек или даже выше, что станет рекордом.

Кроме того, увеличились и другие показатели индустрии. Например, весь объем выручки отечественной фитнес-отрасли с начала 2024 года достиг 31,69 миллиарда рублей.