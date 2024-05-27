Рекордное число людей, занимающихся фитнесом, ожидается в 2024 году

Рекордное число людей, посещающих фитнес-залы в России, ожидается в 2024 году — свыше 7,1 миллиона человек.
Это превысит допандемийный показатель и станет историческим рекордом для отрасли, рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
До пандемии в фитнес было вовлечено семь миллионов человек. Затем этот показатель резко сократился до четырех миллионов, пишет "КП Спорт".
Сейчас же, как рассказала Силина, национальное фитнес-сообщество, в которое входят более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов, прогнозирует в 2024 году увеличение показателя до 7,1 миллиона человек или даже выше, что станет рекордом.
Кроме того, увеличились и другие показатели индустрии. Например, весь объем выручки отечественной фитнес-отрасли с начала 2024 года достиг 31,69 миллиарда рублей.
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