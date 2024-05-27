Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правда о страховании: разбор популярных мифов и вопросов
Сыновья Валерия Золотухина делят наследство: квартиры на Таганке
Спасаем яблоню от лишайника
Ветеринары рассказали об эмоциях кошки после туалета
Бездрожжевой хлеб на кефире: такой же вкусный, как и на дрожжевом тесте
ИИ смог превзойти финансовых аналитиков в прогнозировании доходов
Маски для лица с семенами чиа: природный путь к здоровой и молодой коже
В "Парке Юрского периода" пробовали голоса лошадей и гусей для озвучки динозавров
Сергей Бурунов появился на мероприятии с 35-летней бизнесвумен
Рекордное число людей, занимающихся фитнесом, ожидается в 2024 году

Рекордное число людей, занимающихся фитнесом, ожидается в 2024 году

1:07
Спорт

Рекордное число людей, посещающих фитнес-залы в России, ожидается в 2024 году — свыше 7,1 миллиона человек.

Рекордное число людей, занимающихся фитнесом, ожидается в 2024 году
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это превысит допандемийный показатель и станет историческим рекордом для отрасли, рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

До пандемии в фитнес было вовлечено семь миллионов человек. Затем этот показатель резко сократился до четырех миллионов, пишет "КП Спорт".

Сейчас же, как рассказала Силина, национальное фитнес-сообщество, в которое входят более 2700 фитнес-клубов из 85 регионов, прогнозирует в 2024 году увеличение показателя до 7,1 миллиона человек или даже выше, что станет рекордом.

Кроме того, увеличились и другие показатели индустрии. Например, весь объем выручки отечественной фитнес-отрасли с начала 2024 года достиг 31,69 миллиарда рублей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня

Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.

Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Толстянка начнёт активно выпускать новые листочки: весной подкормите её этим простым продуктом
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Зачем нужен временный полис ОМС и как его оформить?
Голод по ночам может говорить о высоком уровне инсулина
Учёные обнаружили позволяющий регенерировать печень механизм
Светлана Светикова рассказала о пережитом похищении и побеге от маньяка
Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире
Самая доступная зелень для россиян: чем полезен укроп
Почему после тренировки необходимо закрывать углеводное окно?
Сухое отшелушивание для борьбы с целлюлитом: трехэтапное руководство
Актёра Александра Петрова заметили на съёмках в селе Байдики под Рязанью
На бывшем заводе Mercedes в Подмосковье замечены китайские премиум-кроссоверы LiXiang
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников