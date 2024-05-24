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Широков дал свой прогноз по последнему матчу РПЛ сезона-2023/2024 между "Динамо" и "Краснодаром"

Широков не исключает, что "Динамо" и "Краснодар" подарят чемпионство "Зениту"

1:30
Спорт

Бывший российский футболист Роман Широков высказал своё мнение перед последним туром Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024.

Широков не исключает, что "Динамо" и "Краснодар" подарят чемпионство "Зениту"
Фото: commons.wikimedia.org by александр--161 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Широков подчеркнул, что текущий сезон является одним из самых непредсказуемых в истории РПЛ, и поэтому "Динамо" может потерять своё преимущество в последнем матче чемпионата.

Он отметил, что матч "Краснодар" — "Динамо" будет равным, несмотря на то, что "Краснодар" будет играть на своём поле.

Широков также сказал, что существует вероятность того, что и "Краснодар" и "Динамо" уступят и тем самым "Зенит" станет чемпионом.

"Что думаю о матче "Краснодар" — "Динамо"? Шансы равны, даже несмотря на то что "Краснодар" играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство "Зениту". Хотя ещё вопрос, выиграет ли сам "Зенит". В последний год прогнозировать в нашем чемпионате — неблагодарное дело", — сказал Широков, слова которого приводит Metaratings.

Однако, он также подчеркнул, что в последний матч сезона сложно предсказать исход игры "Зенита". Он отметил, что непостоянность команд в РПЛ является одной из причин такой непредсказуемости, и сказал, что в последних матчах "Динамо" проявило "чемпионский фарт", но он также может исчезнуть в таком непредсказуемом сезоне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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