Заварзин рассказал, у кого больше шансов в матче между "Динамо" и "Краснодаром"

Заварзин считает, что ни у "Динамо", ни у "Краснодара" нет харизмы и духа чемпионов

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший глава клуба "Динамо" Юрий Заварзин выразил свои ожидания от предстоящего матча между "Динамо" и "Краснодаром" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by александр--161 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По мнению Заварзина, у "Динамо" больше шансов на успех, так как им подойдёт и ничья. Однако играющая на своем поле "Краснодар" будет бороться с недюжинной энергией.

Заварзин полагает, что обе команды могут быть неустойчивыми и не показать лучшей игры, если будут переживать давление соперника.

Он также отметил, что ни "Динамо", ни "Краснодар" не обладают достаточной харизмой или чемпионским духом.

"Думаю, что игра будет до гола, потому как одни забьют — закроются, вторые, наоборот. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух… Ни у одной, ни у другой команды этого нет", — сказал Заварзин, которого цитирует Vprognoze.ru.

Матч состоится в субботу, 25 мая, на стадионе "Краснодар" в 16:30 по московскому времени. В настоящее время "Динамо" занимает первое место в чемпионате, в то время как "Краснодар" находится на третьем месте, отставая на три очка от лидеров.

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