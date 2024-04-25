Махачев подерется за пояс с бывшим соперником Хабиба 1 июня

Следующий бой Ислама Махачева пройдет 1 июня

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Боец UFC Ислам Махачев следующий бой проведет 1 июня. Он подерется за пояс с бывшим соперником Хабиба Нурмагомедова Дастином Порье.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302. Главное его событие — бой Махачева и Порье.

Для российского бойца поединок станет третьей защитой титула в легком дивизионе, пишет "СЭ".

Добавим, что Ислам Махачев в UFC уже девять лет. Он дебютировал на турнире UFC 187, задушив бойца Лео Кунца.