Московский ЦСКА подшутил над отсутствием в составе "Спартака" Промеса

Сын Игоря Акинфеева высмеял отсутствие Промеса в "Спартаке" в видео к матчу с ЦСКА

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Сын российского вратаря Игоря Акинфеева высмеял отсутствие футболиста Квинси Промеса в московском "Спартаке" в ролике к игре с ЦСКА.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Матч пройдет в рамках 21-го тура чемпионата России. В видео снялся сын капитана ЦСКА Игоря Акинфеева Даниил, пишет РИА Новости.

По сюжету мальчик подходит к столу для кикера и называет составы обеих команд.

Даниил подшутил над дисквалификациями игроков "красно-синих", в том числе и Промеса, которого задержали в Дубае.