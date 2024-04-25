Московский ЦСКА подшутил над отсутствием в составе "Спартака" Промеса

Сын российского вратаря Игоря Акинфеева высмеял отсутствие футболиста Квинси Промеса в московском "Спартаке" в ролике к игре с ЦСКА.
Матч пройдет в рамках 21-го тура чемпионата России. В видео снялся сын капитана ЦСКА Игоря Акинфеева Даниил, пишет РИА Новости.
По сюжету мальчик подходит к столу для кикера и называет составы обеих команд.
Даниил подшутил над дисквалификациями игроков "красно-синих", в том числе и Промеса, которого задержали в Дубае.
Существует обширное разнообразие пород собак в мире.