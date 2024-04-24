Василий Еремякин сообщил, что паводок в Оренбургской области не угрожает проведению матча с "Динамо"

В "Оренбурге" сказали, что паводок в области не угрожает матчу с "Динамо"

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Василий Еремякин, который занимает пост президента футбольного клуба "Оренбург", сказал, что паводок в области не будет угрожать матчу между его командой и "Динамо" Москвы.

Фото: fcorenburg.ru by Официальный сайт футбольного клуба "Оренбург" is licensed under public domain

Игра назначена на 24 апреля. Она пройдет на стадионе "Газовик".

Еремякин сообщил, что игроки готовятся к предстоящему матчу согласно плану тренера: подготовка, переезды, восстановление. Президент клуба оповестил, что потерь в составе команды нет. И паводок не является проблемой. Он не помешает проведению матча с московским "Динамо".

Напомним вам, что этот матч будет уже четвертым для команды после паводков в регионе. Ранее это были команды: "Рубин" из Казани и "Пари НН". На этих матчах организовали сбор вещей, чтобы помочь пострадавшим от паводка.