Сербский футболист Богосавец рассказал, по чему скучает, играя и живя в России

Игрок "Ахмата" Богосавац признался, что в России скучает по сербской кухне

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Футболист "Ахмата" Мирослав Богосавац поделился тем, чего ему не хватает в России.

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Сербский защитник присоединился к "Ахмату" в феврале 2020 года на правах аренды из клуба "Чукарички". По итогам сезона-2019/2020 его контракт был выкуплен "Ахматом" за 500 тысяч евро.

В ходе интервью со "Спорт-Экспресс" Богосавац рассказал, что ему очень не хватает сербской еды в России.

"В России мне не хватает сербской еды. Скучаю по чевапчичам (сочные колбаски-гриль из мясного фарша, которые запекаются на мангале) и плескавице (сочная рубленая свиная котлета-гриль)", — сказал Богосавац.

В текущем сезоне Богосавац провел 26 матчей за "Ахмат" в разных турнирах, отличившись одной результативной передачей. В настоящее время команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 24 матчах.