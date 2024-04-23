Сербский футболист Богосавец рассказал, по чему скучает, играя и живя в России

Футболист "Ахмата" Мирослав Богосавац поделился тем, чего ему не хватает в России.
Сербский защитник присоединился к "Ахмату" в феврале 2020 года на правах аренды из клуба "Чукарички". По итогам сезона-2019/2020 его контракт был выкуплен "Ахматом" за 500 тысяч евро.
В ходе интервью со "Спорт-Экспресс" Богосавац рассказал, что ему очень не хватает сербской еды в России.
"В России мне не хватает сербской еды. Скучаю по чевапчичам (сочные колбаски-гриль из мясного фарша, которые запекаются на мангале) и плескавице (сочная рубленая свиная котлета-гриль)", — сказал Богосавац.
В текущем сезоне Богосавац провел 26 матчей за "Ахмат" в разных турнирах, отличившись одной результативной передачей. В настоящее время команда находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 24 матчах.
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