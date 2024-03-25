Игрок "Сочи" Сааведра сравнил жизнь обычных людей в России и Чили

Футболист "Сочи" Сааведра признался, что не видит большой разницы в уровне жизни россиян и жителей Чили

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист сборной Чили и игрок клуба "Сочи" Игнасио Сааведра поделился своими впечатлениями о жизни в России.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler is licensed under CC BY-SA 3.0

Спортсмен отметил, что не видит большой разницы в уровне жизни между Чили и Россией, несмотря на то, что экономика России одна из крупнейших в мире.

По мнению Сааведры, город Сочи напоминает ему его родной город в Чили.

"У вас одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города", — сказал Сааведра в разговоре с "РБ Спорт".

Легионер отметил, что Сочи выглядит спокойным и безопасным, в отличие от некоторых районов Чили, где ночью гулять опасно. Он также заметил, что при сопоставимых ценах на товары и продукты в России и Чили, возможно, в России цены на них немного ниже, что, возможно, связано с курсом валюты.

В январе Игнасио Сааведра перешёл в "Сочи" и присоединился к команде в Российской Премьер-Лиге. Его опыт и талант помогают укрепить состав команды и достичь хороших результатов на поле.