Футболист сборной Чили и игрок клуба "Сочи" Игнасио Сааведра поделился своими впечатлениями о жизни в России.
Спортсмен отметил, что не видит большой разницы в уровне жизни между Чили и Россией, несмотря на то, что экономика России одна из крупнейших в мире.
По мнению Сааведры, город Сочи напоминает ему его родной город в Чили.
"У вас одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города", — сказал Сааведра в разговоре с "РБ Спорт".
Легионер отметил, что Сочи выглядит спокойным и безопасным, в отличие от некоторых районов Чили, где ночью гулять опасно. Он также заметил, что при сопоставимых ценах на товары и продукты в России и Чили, возможно, в России цены на них немного ниже, что, возможно, связано с курсом валюты.
В январе Игнасио Сааведра перешёл в "Сочи" и присоединился к команде в Российской Премьер-Лиге. Его опыт и талант помогают укрепить состав команды и достичь хороших результатов на поле.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.