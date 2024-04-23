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Медведева ответила Тарасовой на слова о завершении карьеры: "Я катаюсь, выступаю"

Медведева поблагодарила Тарасову за сообщение о завершении своей карьеры

1:42
Спорт

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала высказывание заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о её будущем в большом спорте.

Медведева поблагодарила Тарасову за сообщение о завершении своей карьеры
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее Тарасова заявила, что Медведева и её соперница Алина Загитова уже достигли всех возможных высот и уже добились всего, чего могли.

Медведева ответила на это замечание, отметив, что жизнь и спорт — это две разные сферы.

Она подчеркнула, что она по-прежнему активно участвует в фигурном катании и принимает участие в выступлениях. В то же время, Медведева подтвердила, что не планирует больше участвовать в соревнованиях, так как уже достигла высокого уровня в этой области. Она продолжает кататься и выступать в шоу-программах.

"Татьяна Анатольевна, спасибо, что сообщили всем. Да, жизнь есть, она существует отдельно, спорт существует отдельно. Что подразумевается под спортом? Фигурное катание? Я катаюсь, выступаю. Что касается соревнований — да, соревнований не планируется, их достаточно, уже покатались", — сказала Медведева в разговоре с News.ru.

Медведева ранее шутила на эту тему, сравнивая себя с известным фигуристом Алексеем Ягудиным, который также завершил свою спортивную карьеру и продолжает активно участвовать в шоу-программах.

Таким образом Медведева подчеркнула, что она продолжает заниматься фигурным катанием и выступать в шоу-программах, при этом не планируя вернуться к соревновательному спорту.

Евгения Медведева про фигурное катание, хейт и бизнес
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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