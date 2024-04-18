Медведева рассказала, что ей нравится делать сегодня больше всего

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Медведева призналась, что сейчас её больше заряжают съёмки и комментирование

1:48
Спорт

Двукратная чемпионка мира и Европы, а также вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева поделилась своими мыслями о своей текущей ситуации и интересах вне фигурного катания.

Медведева призналась, что сейчас её больше заряжают съёмки и комментирование
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Медведева признала, что на данный момент она больше наслаждается занятиями вне ледового катка, чем самим фигурным катанием. Она упомянула, что она находит удовольствие в участии в различных светских мероприятиях.

Однако спортсменка также отметила, что каждодневное участие в подобных мероприятиях может быть слишком утомительным, и важно найти баланс. Медведева подчеркнула, что её очень вдохновляют комментирование, съёмки и участие в различных событиях.

"Для меня всё-таки более свежее что-то — это светские мероприятия. Понятное дело, что на каждый день их тоже не очень хочется пихать — баланс должен быть. Но больше заряжает меня комментирование, съёмки, ивенты, а фигурное катание — это моё дело и профессия", — сказала Медведева, которую цитирует Sport24.

Важно отметить, что Медведева приняла решение пропустить будущий олимпийский сезон и объявила о завершении своей спортивной карьеры в апреле 2023 года. Она продемонстрировала свой талант и достижения в фигурном катании, став одной из самых известных и успешных фигуристок своего поколения.

Таким образом, Медведева наслаждается своим новым путем за рамками фигурного катания и открыта для новых интересов и возможностей. С учетом ее таланта и опыта, можем ожидать, что она будет успешна и достигнет новых высот в выбранной ею области деятельности.

Евгения Медведева про фигурное катание, хейт и бизнес
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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