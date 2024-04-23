Жозе Моуринью рассказал, какой матч изменил направление его карьеры

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Моуринью: Матч с "МЮ" изменил путь в моей тренерской карьере

0:43
Спорт

Тренер из Португалии Жозе Моуринью назвал судьбоносным матч с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Именно он повлиял на его карьеру.

Моуринью: Матч с "МЮ" изменил путь в моей тренерской карьере
Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Речь идет об игре, прошедшей в 1/8 финала сезона-2003/2004.

"Именно это событие, вероятно, изменило направление моей карьеры", — приводит слова тренера The Telegraph.

В том самом матче Моуринью стоял во главе португальского клуба "Порту".

Кстати, в сезоне-2003/2004 тренер привел свою команду к победе в Лиге чемпионов. После этого сборная еще ни разу не брала этот трофей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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