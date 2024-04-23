Жозе Моуринью рассказал, какой матч изменил направление его карьеры

Тренер из Португалии Жозе Моуринью назвал судьбоносным матч с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Именно он повлиял на его карьеру.
Речь идет об игре, прошедшей в 1/8 финала сезона-2003/2004.
"Именно это событие, вероятно, изменило направление моей карьеры", — приводит слова тренера The Telegraph.
В том самом матче Моуринью стоял во главе португальского клуба "Порту".
Кстати, в сезоне-2003/2004 тренер привел свою команду к победе в Лиге чемпионов. После этого сборная еще ни разу не брала этот трофей.
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