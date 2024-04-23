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Промес рассказал футболисту Глушакову, что у него всё хорошо: "Брат, я всё решу"

Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"

1:29
Спорт

Футболист Денис Глушаков, ранее выступавший в командах "Локомотив", "Спартак" и "Химки", а ныне играющий за армянский клуб "Урарту", поделился своими мыслями о нападающем клуба "Спартак" Квинсе Промесе.

Футболист Глушаков: Промес заверил, что у "него всё хорошо, он всё решит"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Глушаков рассказал, что последний раз общался с Промесом перед матчем "Спартак" — "Ростов", который закончился победой со счётом 2:0. К тому же в этот же день Глушаков встретился с тренером Валерием Газзаевым и имеет даже фотографию с этой встречи.

Между Глушаковым и Промесом в тот момент произошёл разговор, в котором спортсмен спросил у нападающего "Спартака", как у него всё проходит. Промес ответил, что у него всё будет нормально и что он справится с любыми проблемами.

"Промес сказал: "Всё будет нормально, брат". Я ему говорю: "У тебя что там происходит? Нормально всё?" Он говорит: "Брат, я всё решу, у меня всё хорошо". И всё. Вообще, Квинси — это такая история тяжёлая. Он мой друг", — сказал Глушаков в эфире YouTube-канала Nobel.

Глушаков отметил, что Промес — его друг, и они всегда хорошо общались. По его словам, у них никогда не было серьёзных проблем или недоразумений. Таким образом, Глушаков поделился своими впечатлениями о коммуникации с Промесом перед матчем и подчеркнул, что между ними нет каких-либо сложностей или негатива.

Промес - всё... Он не вернется в Спартак
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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