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Пономарев объяснил, что происходит в "Спартаке" в отсутствие Промеса: "Приходится играть самим"

Экс-игрок ЦСКА Пономарев считает, что без Промеса у "Спартака" очень много проблем

1:27
Спорт

Известный бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил свои опасения относительно ситуации в московском "Спартаке", связанной с отсутствием форварда Квинси Промеса.

Экс-игрок ЦСКА Пономарев считает, что без Промеса у "Спартака" очень много проблем
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его спортсмена, именно отсутствие нидерландского игрока стало причиной проблем, которые помешали красно-белым забивать голы в Российской премьер-лиге в 2024 году.

Пономарев отметил, что команда сейчас находится в непостоянной форме, а отсутствие Промеса подобно тому, как "Зенит" находится без Малкома. Он сказал, что Промес играл важную роль в "Спартаке", а теперь без него команде приходится бороться с проблемами и не может достичь нужной результативности.

"Их болтает из стороны в сторону — у них то блеск, то треск. Без Промеса "Спартак" сейчас как "Зенит" без Малкома — команда проваливается. Как Малком задавал весь тон в "Зените", так и Квинси в "Спартаке". Все на него надеялись, а теперь приходится играть самим, и пока ничего не получается", — сказал Пономарев, которого цитирует Газета.Ru.

Пономарев также подчеркнул, что "Спартаку" не хватает взаимодействия между игроками, но времени на это у команды мало, поэтому ситуация может только ухудшаться.

"Спартак" проведет матч в полуфинале Кубка России против "Зенита" 3 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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