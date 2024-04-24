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Упражнения с отягощением для нижней части тела, которые можно выполнять даже дома

Домашняя тренировка для нижней части тела

2:11
Спорт

В этих упражнениях используется вес вашего тела, чтобы обеспечить сопротивление для наращивания силы, и их легко делать в домашних условиях. Они возглавляют наш список упражнений в помещении, для которых не понадобится оборудование, просто потому, что они могут быть очень эффективными.

Домашняя тренировка для нижней части тела
Фото: altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain

Давайте посмотрим, какую тренировку можно сделать, чтобы нарастить мышцы нижней части тела:

Приседания с отягощением. 3 подхода по 10 — 15 раз. Расставьте ноги на ширине плеч, выпятите грудь, подайтесь бедрами назад, чуть согнув колени, чтобы опуститься на корточки. Встаньте и повторите.

Выпады. 3 подхода по 10 повторений каждой ногой. Начните с того, что встаньте, выпрямив тело. Ноги на ширине плеч. Одной ногой шагните вперед и опускайте туловище до тех пор, пока передним коленом не образуете угол 90 градусов. Встаньте на обе ноги в изначальное положение. Сделайте то же самое, но на другую ногу.

Мостики для ягодичных мышц. 3 подхода по 15 повторений. Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол. Начните движение с отталкивания пятками и отрывайте бедра от пола до тех пор, пока колени, бедра и плечи не составят прямую линию.

Пошаговые упражнения. 3 подхода по 10 повторений каждой ногой. Используя прочный стул или стремянку, поставьте одну ногу на ступеньку, надавите на нее всем телом и приподнимитесь на ступеньке. Опустите спину и повторите упражнение другой ногой.

Приседание у стены. 3 подхода по 30 — 60 секунд. Встаньте спиной к стене, соскользните вниз, пока бедра не станут параллельны полу, и удерживайте.

Подъемы икр. 3 подхода по 15 повторений. Встаньте прямо и напрягите подушечки обеих ног, чтобы поднять тело вверх. Опустите спину, чтобы выполнить одно повторение.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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