При поиске главного тренера у клуба КХЛ "Барыс" в приоритете иностранные специалисты

Борис Иванищев, который занимает пост президента хоккейного клуба Казахстана "Барыс", поделился, что на пост главного тренера команды в приоритете будут рассматриваться иностранные представители.
Известно, что в текущем сезоне обязанности главного тренера "Барыса" исполняет Олег Болякин, который раньше занимал пост генменеджера команды. Этот пост он занял в конце 2023 года, сменив Галыма Мамбеталиева.
Иванищев рассказал, что сейчас уже есть несколько кандидатов, которые могут стать первым тренером "Барыса". Были и россияне, но в приоритете стоят иностранные представители, так как клуб хочет нанять системного тренера, который понимает и знает легионеров.
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