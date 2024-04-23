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При поиске главного тренера у клуба КХЛ "Барыс" в приоритете иностранные специалисты

Хоккейный клуб "Барыс" хочет нанять иностранца на пост главного тренера

0:47
Спорт

Борис Иванищев, который занимает пост президента хоккейного клуба Казахстана "Барыс", поделился, что на пост главного тренера команды в приоритете будут рассматриваться иностранные представители.

Хоккейный клуб "Барыс" хочет нанять иностранца на пост главного тренера
Фото: ru.hcbarys.kz by Официальный сайт хоккейного клуба "Барыс" is licensed under public domain

Известно, что в текущем сезоне обязанности главного тренера "Барыса" исполняет Олег Болякин, который раньше занимал пост генменеджера команды. Этот пост он занял в конце 2023 года, сменив Галыма Мамбеталиева.

Иванищев рассказал, что сейчас уже есть несколько кандидатов, которые могут стать первым тренером "Барыса". Были и россияне, но в приоритете стоят иностранные представители, так как клуб хочет нанять системного тренера, который понимает и знает легионеров.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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