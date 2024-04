Упражнения с использованием эспандера, которые могут заменить громоздкие силовые тренажеры

Your browser does not support the audio element.

Когда дело доходит до силовых тренировок, эспандеры являются отличным инструментом по целому ряду причин.

Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America is licensed under Creative Commons CC0 License