Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
WP: Мобилизация не изменит положения Украины, и в армии это понимают
Юрист Капштык: владельцу приюта в Екатеринбурге обеспечена тюрьма из-за гибели собак
Меркурис: 47-ая бригада ВСУ бросит свои позиции из-за натиска ВС РФ
Три оттенка помады, которые могут придать лицу старость
Правозащитник из США: украинцы гибнут за интересы Америки
Nutrients: 8 ягод клубники ежедневно предотвратят когнитивные нарушения и депрессию
Рецепт супа с лонганом: блюдо для гурманов
Депутаты предложили защитить права россиян, работающих через цифровые платформы
Эти "китайцы" могут покинуть российский рынок: опрос дилеров
Экс-тренер "Локомотива" перечислил проблемы команды: "Критика и ожидание быстрого результата"

Экс-тренер "Локомотива" считает, что обстановка в команде гораздо лучше, чем вне её

1:23
Спорт

Бывший главный тренер московского клуба "Локомотив" и сборной России Анатолий Бышовец выразил свои ожидания от предстоящего матча между "Локомотивом" и "Рубином" в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-тренер "Локомотива" считает, что обстановка в команде гораздо лучше, чем вне её
Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Тренер отметил, что "Локомотиву" не хватает стабильности и опыта, но они имеют неплохую перспективу, особенно с учетом присутствия талантливых игроков в команде.

"Я думаю, что обстановка внутри команды намного лучше, чем вне ее. Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата. Но мне кажется, что перспективы есть", — сказал Бышовец, слова которого приводит Газета.Ru.

Тренер также подчеркнул, что "Рубин" представляет собой достаточно сложного соперника с мобильностью и активностью, особенно на стандартных положениях. Он отметил, что игра с "Рубином" станет проверкой обороны "Локомотива" и организации их игры от обороны к атаке.

Матч между "Локомотивом" и "Рубином" состоится в Казани в субботу, 20 апреля.

"Локомотив" на данный момент занимает пятое место в таблице РПЛ с 37 очками, в то время как "Рубин" расположился на девятой строчке с 32 очками. Учитывая силу обеих команд, ожидается увлекательный и напряжённый матч.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве
Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях
Причины возникновения купероза и розацеа на коже лица и методы их удаления
Сорта кабачков для Сибири
Белый дом: США начнут поставлять оружие в Киев сразу после одобрения конгрессом
В Карелии хотят ввести туристический сбор
Нижний Новгород посетили более 1,7 млн туристов в 2023
Тарасова считает обидным, что Коляду пригласили тренировать в Китае, а не в России
Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Врач Назарова: рак щитовидной железы и шейки матки часто встречается у молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников