Экс-тренер "Локомотива" перечислил проблемы команды: "Критика и ожидание быстрого результата"

Экс-тренер "Локомотива" считает, что обстановка в команде гораздо лучше, чем вне её

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер московского клуба "Локомотив" и сборной России Анатолий Бышовец выразил свои ожидания от предстоящего матча между "Локомотивом" и "Рубином" в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Тренер отметил, что "Локомотиву" не хватает стабильности и опыта, но они имеют неплохую перспективу, особенно с учетом присутствия талантливых игроков в команде.

"Я думаю, что обстановка внутри команды намного лучше, чем вне ее. Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата. Но мне кажется, что перспективы есть", — сказал Бышовец, слова которого приводит Газета.Ru.

Тренер также подчеркнул, что "Рубин" представляет собой достаточно сложного соперника с мобильностью и активностью, особенно на стандартных положениях. Он отметил, что игра с "Рубином" станет проверкой обороны "Локомотива" и организации их игры от обороны к атаке.

Матч между "Локомотивом" и "Рубином" состоится в Казани в субботу, 20 апреля.

"Локомотив" на данный момент занимает пятое место в таблице РПЛ с 37 очками, в то время как "Рубин" расположился на девятой строчке с 32 очками. Учитывая силу обеих команд, ожидается увлекательный и напряжённый матч.