Николай Валуев назвал бой между Бетербиевым и Биволом триумфом российской школы бокса

Валуев сказал, что бой Бетербиев — Бивол является триумфом школы бокса России

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Николай Валуев, который раньше носил титул чемпиона мира по боксу, а сейчас является депутатом Госдумы, сказал, что бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом будет триумфом боксерской школы России.

Фото: er.ru by Официальный сайт Единой России is licensed under public domain

Бой между Бетербиевым и Биволом будет проходить в Саудовской Аравии 1 июня.

Валуев сказал, что поединок этот покажет триумф — вершину российской боксерской школы. И ему интересно, кто выйдет победителем. Хотя сам депутат не может назвать, кто будет носить пальму первенства, так как оба спортсмена сильны. Он считает, что за этим боем будут следить во всем мире, всё боксерское сообщество.

Валуев сказал, что победителем будет тот, кто сможет заставить противника биться в своем стиле. Но ему трудно за кого-то болеть. Депутат вспомнил, как во Дворце пионеров предсказал, что Бивол, тогда еще юный боец, станет чемпионом мира. И это сбылось.

Про Бетербиева Валуев сказал, что характер спортсмена схож с "питбулем". Если он зацепился, то уже не будет отпускать. Депутат уважает этого бойца.