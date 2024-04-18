Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летом туристы из России смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи
Россия и ОАЭ договариваются о строительстве новых посольств
В Курчатовском институте разработан эффективный биосинтез валина
Мария Захарова рассказала об очередном антироссийском демарше
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
"Ингосстрах": россияне предпочитают ходить к стоматологу в марте
Немец сломал ногу во время турбулентности и больше семи часов страдал от боли
У певицы Ани Лорак умер отец: "Прощай, папа"
Агата Муцениеце дала понять, что Кологривый соврал об их романе
Андреас Пистиолис заявил, что санкции, направленные на спортсменов, не уничтожили баскетбол в России

Пистиолис сказал, что санкции не уничтожили российский баскетбол

1:13
Спорт

Андреас Пистиолис, который недавно занял пост первого тренера баскетбольной команды ЦСКА, рассказал, что российский баскетбол не был сокрушен санкциями к спортсменам страны, как многие считали.

Пистиолис сказал, что санкции не уничтожили российский баскетбол
Фото: cskabasket.ru by Официальный сайт баскетбольного клуба ЦСКА Москва is licensed under public domain

Напомним вам, что тренер Пистиолис из Греции занял пост первого тренера ЦСКА 15 апреля. Он заменил Эмила Райковича из Македании.

Пистиолис сказал, что он не переживает о том, что клуб не соревнуется в Евролиге. Тренера впечатляет то, что творится в Единой лиге ВТБ. Не обращая внимания на трудности, соревнования продолжают находиться на высоком уровне. По словам Пистиолиса, многие считали, что после наложения санкций на спортсменов России баскетбол в стране будет сокрушен, и Единая лига перестанет существовать. Но тренер рад, что этого не случилось. Он рассказал, что видит множество людей на матчах, видит их заинтересованность в играх, и это является самым главным.

Напомним вам, что российские баскетбольные команды были отстранены от Евролиги весной 2022 года из-за конфликта между Москвой и Киевом.

 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Крупнейший туроператор Германии находится на грани краха
Samsung подготовил к выпуску чип памяти для искусственного интеллекта
Спортивные активности, способствующие быстрому метаболизму
Ученые рассказали, как устроен кошачий мозг
Авиакомпании России выполнили все задержанные рейсы из Дубая
В России резко подорожает цемент марок М400 и М500
Ксения Собчак поприветствовала новшество "Аэрофлота" в части перевозки животных
ФСБ изъяли сим-боксы и иную технику мошенников
Рецепт салата капрезе с авокадо, помидорами и моцареллой
Менее 10% строящегося жилья в Москве расположено у парков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников