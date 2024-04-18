Андреас Пистиолис заявил, что санкции, направленные на спортсменов, не уничтожили баскетбол в России

Пистиолис сказал, что санкции не уничтожили российский баскетбол

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Андреас Пистиолис, который недавно занял пост первого тренера баскетбольной команды ЦСКА, рассказал, что российский баскетбол не был сокрушен санкциями к спортсменам страны, как многие считали.

Фото: cskabasket.ru by Официальный сайт баскетбольного клуба ЦСКА Москва is licensed under public domain

Напомним вам, что тренер Пистиолис из Греции занял пост первого тренера ЦСКА 15 апреля. Он заменил Эмила Райковича из Македании.

Пистиолис сказал, что он не переживает о том, что клуб не соревнуется в Евролиге. Тренера впечатляет то, что творится в Единой лиге ВТБ. Не обращая внимания на трудности, соревнования продолжают находиться на высоком уровне. По словам Пистиолиса, многие считали, что после наложения санкций на спортсменов России баскетбол в стране будет сокрушен, и Единая лига перестанет существовать. Но тренер рад, что этого не случилось. Он рассказал, что видит множество людей на матчах, видит их заинтересованность в играх, и это является самым главным.

Напомним вам, что российские баскетбольные команды были отстранены от Евролиги весной 2022 года из-за конфликта между Москвой и Киевом.