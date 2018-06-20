Японские и сенегальские болельщики убрали за собой на стадионах

После матчей свои команд болельщики сборных Японии и Сенегала по футболу убирали за собой мусор на стадионах проведения.
Такую информацию разметили свидетели данного действа в Twitter.
Напомним, сборная Японии проводила первый матч группового этапа мундиаля с Колумбией в Саранске. После игры болельщики проходили по своим секторам и собирали в мешки весь мусор.
Японские болельщики остались на стадионе после матча с Колумбией, чтобы убраться. Точно помню, что то же самое было на ЧМ-2014. Какие же красавцы.20 июня 2018 г.
Отметим, что то же самое проделали и фанаты национальной команды Сенегала после победы над поляками на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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