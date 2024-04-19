Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита кожи от солнца: четыре правила для предотвращения пигментации и ожогов
АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей
Врач Незванова: при панкреатите и аллергии нельзя пить алкоголь
NatAstro: сверхновая в 2,4 млн лет от Земли вызвала сильнейший гамма-всплеск
Сырные шарики во фритюре: идеальная закуска для дружеского ужина или посиделок
Фейки о кинозвёздах, в которые многие действительно поверили
Скрытая съёмка как страховой случай
Что нужно успеть сделать в саду и огороде до начала мая
Kia представила электрический кроссовер EV5 GT
Какие тренировки выполнять на велотренажере, чтобы сбросить избыточный вес?

Как заниматься на велотренажере, чтобы сбросить вес?

3:30
Спорт

Немногие кардиотренажеры могут сравниться с велотренажером, когда дело доходит до похудения. Это не просто один из лучших кардиотренажеров для сжигания калорий, но, как вы увидите ниже, он обладает массой других преимуществ, которые делают его отличным выбором как для новичков, так и для продвинутых тренирующихся.

Как заниматься на велотренажере, чтобы сбросить вес?
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему велотренажер помогает похудеть:

  • Отличное сжигание калорий.
  • Полезно для суставов.
  • Отлично подходит для сжигания жира.
  • Повышение силы нижней части тела.

Тренировки на велотренажере для похудения:

Тренировка 1. Для новичка.

  1. Начните тренировку с 5-минутной езды на велосипеде со скоростью около 4 RPE. Вам не следует работать слишком усердно, ровно настолько, чтобы вы почувствовали, что начинаете потеть, ваше тело нагревается, а дыхание немного учащается.
  2. Добавьте немного сопротивления, чтобы сделать тренировку немного сложнее. Эта небольшая корректировка повысит ваш RPE примерно до 5 или 6. Продолжайте кататься еще 5 минут.
  3. Уменьшите сопротивление, но увеличьте скорость. Продолжайте в том же духе в течение 5 минут.
  4. Добавьте несколько спринтов в гору. Увеличьте сопротивление до 75% максимум и удерживайте его там в течение 30 — 60 секунд, имитируя подъем в гору. Затем уменьшите сопротивление на 90 секунд, чтобы дать себе шанс восстановиться. Повторите этот цикл 8 раз, в общей сложности по 10 минут.
  5. Проведите несколько велосипедных спринтов. Уменьшите сопротивление примерно на 10 — 20% и крутите педали как можно быстрее в течение 30 секунд. Восстанавливайтесь в течение 90 секунд перед следующим 30-секундным спринтом. Повторите этот цикл 5 раз, в общей сложности по 10 минут.
  6. Отдохните за 5 минут езды на велосипеде с частотой вращения 2-3 раза в минуту и завершите 5-минутной растяжкой.

Тренировка 2. Сжигание жира.

  1. Разогрейтесь, потянувшись 5 минут, затем 5 минут покатайтесь на велосипеде со скоростью 2 — 3 RPE.
  2. Увеличьте сопротивление на 10 — 20% и немного увеличьте скорость езды на велосипеде. Вашей целью должно быть достижение диапазона от 5 до 7 RPE.
  3. Выполняйте это упражнение 5 — 7 раз в течение 45 минут.
  4. Бонус: Если вы действительно хотите усложнить себе задачу, попробуйте крутить педали стоя в течение 60 секунд каждые 5 минут.
  5. Отдохните после 5 минут езды на велосипеде с частотой вращения 2 — 3 раза в минуту и завершите 5-минутной растяжкой.

Тренировка 3. Сделай это.

  • Разогрейтесь, потянувшись 5 минут, затем 5 минут покатайтесь на велосипеде со скоростью 2 — 3 RPE.
  • Катайтесь как можно быстрее в течение 45 секунд.
  • Выполняйте цикл в более медленном темпе "восстановления” в течение 75 секунд.
  • Повторите это упражнение 10 раз, в общей сложности по 20 минут.
  • Отдохните после 5 минут езды на велосипеде с частотой вращения 2 — 3 раза в минуту и завершите 5-минутной растяжкой.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Котлеты "Тёщин рецепт": в фарш по этому рецепту хлеб добавлять не нужно, и без него они будут пышные
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
АТОР: стоимость туров в Стамбул на майские праздники начинается от 95т рублей
Врач Незванова: при панкреатите и аллергии нельзя пить алкоголь
NatAstro: сверхновая в 2,4 млн лет от Земли вызвала сильнейший гамма-всплеск
Сырные шарики во фритюре: идеальная закуска для дружеского ужина или посиделок
Фейки о кинозвёздах, в которые многие действительно поверили
Скрытая съёмка как страховой случай
Что нужно успеть сделать в саду и огороде до начала мая
Kia представила электрический кроссовер EV5 GT
Как заниматься на велотренажере, чтобы сбросить вес?
Эксперты рассказали, почему кошки лижут руки хозяина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников