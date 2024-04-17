Медведева назвала себя лучшей фигуристкой с точки зрения нахождения себя после карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что она лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после спортивной карьеры.
"Я — лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры? Совет всем, кто заканчивает — найти хорошего менеджера", — цитирует фигуристку портал "СЭ".
Медведева рассказала, что обычно когда заканчивается карьера, в мышлении остается, что придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. В активе Медведевой также по две золотые медали чемпионата мира и Европы.
В апреле прошлого года спортсменка объявила о завершении карьеры. В настоящее время она выступает в ледовых шоу, и запустила свою программу на YouTube-канале.