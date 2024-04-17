Медведева назвала себя лучшей фигуристкой с точки зрения нахождения себя после карьеры

Медведева считает себя лучшей с точки зрения нахождения себя после карьеры

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Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что она лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после спортивной карьеры.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Я — лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры? Совет всем, кто заканчивает — найти хорошего менеджера", — цитирует фигуристку портал "СЭ".

Медведева рассказала, что обычно когда заканчивается карьера, в мышлении остается, что придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. В активе Медведевой также по две золотые медали чемпионата мира и Европы.

В апреле прошлого года спортсменка объявила о завершении карьеры. В настоящее время она выступает в ледовых шоу, и запустила свою программу на YouTube-канале.