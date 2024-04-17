Евгения Чикунова рассказала, что хочет побить мировой рекорд по плаванию брасом, который установила сама спортсменка

Чикунова постарается побить собственный мировой рекорд по плаванию

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Евгения Чикунова, которая установила мировой рекорд по плаванию брассом на 200 м, поделилась, что в этом году хочет попробовать установить новый рекорд.

Фото: commons.wikimedia.org by MLC School is licensed under public domain

Напомним, что в прошлом году Чикунова проплыла 200 м брассом за 2 мин 17,55 сек, тем самым поставила новый рекорд, обойдя южноафриканку Татьяну Скунмакер, чье время было на 1,4 секунды больше.

Чикунова поделилась, что сейчас перед ней стоит задача проплыть примерно за такое же время, так как оно феноменально. Спортсменка сказала, что будет счастлива, даже если проплывает за 2 минуты и 18 секунд. Но у нее есть огромное желание установить новый рекорд, для чего она будет очень много работать. Пловчиха поделилась, что соревнования 200 м брассом для нее является любимой дистанцией.

Чикунова отметила, что Игры дружбы для нее являются главными состязаниями в этом году. По завершению ЧМ она отправится на соревнования в Боснию и Герцеговину, на Сахалин и множество других турниров. Но она будет делать упор именно на Игры дружбы.