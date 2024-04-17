Тренер объяснил, как правильно делать упражнение "мельница"

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил технику выполнения упражнения "мельница".
По его словам, оно помогает улучшить подвижность бёдер, гибкость подколенных сухожилий и силу корпуса. Также "мельница" способствует улучшению общей координации тела и баланса.
Чтобы правильно выполнить упражнение, встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперед, немного отводя таз назад и сохраняя прямую спину. Колени держите прямыми. Опускайтесь до тех пор, пока корпус не начнёт образовывать прямой угол с ногами. Руки вытяните в стороны. Затем плавно начните вращать корпус в одну из сторон, пока нижняя рука не достигнет противоположной стопы. После поверните корпус в противоположную сторону до смены положения рук. Без остановок повторяйте движение в умеренном темпе, пишет портал "Чемпионат".
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.