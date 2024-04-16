Тренер рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке

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Скакалка — это удобно, так как с ней можно заниматься как дома, так и на свежем воздухе. Тренер Екатерина Кравченко рассказала, как научиться делать двойные прыжки на скакалке.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого, по словам тренера, которые приводит портал "Чемпионат", важна практика. Чтобы успеть прокрутить скакалку дважды за один прыжок, нужно высоко прыгнуть и очень быстро вращать руки в фазе прыжка. Во время приземления, наоборот, нужно замедлить движение. Основная работа рук должна осуществляться не в локтевом суставе, а в лучезапястном.

Сначала можно попробовать взять два конца скакалки в одну руку и выполнить боковые вращения, периодически ускоряясь до двойного прокручивания, далее добавьте высокий прыжок.

"Потом возьмите скакалку в обе руки и сделайте несколько обычных прыжков, а затем — один высокий и ускорьте кручение скакалки, чтобы оно получилось двойным", — рекомендует тренер.

Также она посоветовала не сгибать корпус, стопы должны быть параллельны полу, не тянуть носок вниз при прыжке.

"После того как скакалка проходит второй раз под ногами — замедляйте её вращение, чтобы успеть погасить энергию приземления и вытолкнуть себя на новый прыжок", — добавила Кравченко.

По ее словам, нельзя задерживать дыхание во время прыжка, делать захлёст и приземляться в присед.