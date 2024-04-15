Руководитель центра развития цифрового спорта УУНиТ считает, что нужно устранить дискриминацию компьютерных игр

Сотрудник УУНиТ Пегов: Несовершенства законов РФ тормозят развитие киберспорта

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Святослав Пегов, который занимает должность руководителя центра развития цифрового спорта в УУНиТ, выступил с инициативой по улучшению законов РФ в отношении киберспорта. Об этом сообщили в информационном агентстве RuNews24.

Фото: commons.wikimedia.org by Willhire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт вывел поправки для закона 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Он хочет, чтобы детям дали допуск к CounterStrike — известной мировой дисциплине киберспорта. На сегодняшний день россиянам разрешено играть в нее только с 18 лет.

Этот запрет полагается на экспертизу Роскомнадзора, согласно которому CounterStrike может нести вред для здоровья и развития детей, в связи с чем ему присвоили категорию "18+". И даже согласие родителей в письменном виде не имеет значения.

Пегов считает, что эксперты Роскомнадзора не поняли истинной ценности игры, посчитав, что она заключается не в обесценивании человеческой жизни.

Но Пегов отметил, что даже к состязаниям по стрельбе могут быть допущены 14-летние дети. А мишень представлена в виде человеческого силуэта.

Пегов убежден, что насилие в CounterStrike не превышает уровня в страйкболе, где категория допуска к занятиям — с 14 лет.

Эксперт утверждает, что такое неравенство не дает талантливым детям возможность соревноваться в международных турах. И это нужно устранить, согласно его правкам к ФЗ-436.

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