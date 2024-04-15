Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Артём Чекалин потребовал через суд у блогера Лерчек 1,2 миллиарда рублей
Специалист по обслуживанию автомобилей рассказал, как часто требуется мыть автомобили весной
В МИД рассказали о резолюции ООН по развитию искусственного интеллекта
Охотовед Александр Кормилицын: безответственных поджигателей весеннего сухостоя нужно строго наказывать
Готовим весенний зелёный салат со спаржей и руколой
Составлен список самых дорогих домашних животных
После новостей об обыске Тимур Хайдаров сообщил пол своего будущего ребёнка
Страхование грузов в 2023: почему рынок вырос на 35% и что это значит для бизнеса
Как обеспечить уход за волосами в домашних условиях
Руководитель центра развития цифрового спорта УУНиТ считает, что нужно устранить дискриминацию компьютерных игр

Сотрудник УУНиТ Пегов: Несовершенства законов РФ тормозят развитие киберспорта

1:32
Спорт

Святослав Пегов, который занимает должность руководителя центра развития цифрового спорта в УУНиТ, выступил с инициативой по улучшению законов РФ в отношении киберспорта. Об этом сообщили в информационном агентстве RuNews24.

Сотрудник УУНиТ Пегов: Несовершенства законов РФ тормозят развитие киберспорта
Фото: commons.wikimedia.org by Willhire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперт вывел поправки для закона 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Он хочет, чтобы детям дали допуск к CounterStrike — известной мировой дисциплине киберспорта. На сегодняшний день россиянам разрешено играть в нее только с 18 лет.

Этот запрет полагается на экспертизу Роскомнадзора, согласно которому CounterStrike может нести вред для здоровья и развития детей, в связи с чем ему присвоили категорию "18+". И даже согласие родителей в письменном виде не имеет значения.

Пегов считает, что эксперты Роскомнадзора не поняли истинной ценности игры, посчитав, что она заключается не в обесценивании человеческой жизни.

Но Пегов отметил, что даже к состязаниям по стрельбе могут быть допущены 14-летние дети. А мишень представлена в виде человеческого силуэта.

Пегов убежден, что насилие в CounterStrike не превышает уровня в страйкболе, где категория допуска к занятиям — с 14 лет.

Эксперт утверждает, что такое неравенство не дает талантливым детям возможность соревноваться в международных турах. И это нужно устранить, согласно его правкам к ФЗ-436.

Как устроен киберспорт CS:GO? Объясняем основы.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
России конфликт между Израилем и Ираном выгоден, но не война между ними Любовь Степушова Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Авиакомпания EasyJet отменила тысячи рейсов до конца апреля из Израиля в Европу
Депутат Говырин: в России предусмотрена возможность отсрочки выхода на пенсию
Электромонтаж и сантехника оказались самыми шумными работами во время ремонта
Сотрудник УУНиТ Пегов: Несовершенства законов РФ тормозят развитие киберспорта
Никита Кологривый рассказал, с каким актёром его часто сравнивают
Никита Кологривый назвал Ивана Янковского неискренним актёром
Турист захотел жениться на певице Наталье Ветлицкой и решил незаметно прокрасться к самолёту
Песков заявил, что в РФ обеспокоенны эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Трендовая обувь на позднюю весну 2024: пять пар, которые точно окупятся
Клубничное варенье с имбирём: вкусно, просто и быстро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников