Йоханнес Клебо заявил, что достиг соглашения с командой и готовится вернуться в сборную Норвегии

Лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, объявил о своем возвращении в национальную сборную Норвегии.
Клебо подписал контракт на следующие два сезона, что позволит ему представлять свою страну в международных соревнованиях.
В прошлом году Клебо временно покинул национальную команду из-за конфликта с Норвежской лыжной ассоциацией относительно вопросов подготовки и взаимодействия со спонсорами. Однако после успешных переговоров сторон достигли соглашения, и Клебо примет участие в официальных тренировках команды с 1 мая.
"Мне нравится быть с товарищами по команде, я хорошо со всеми общаюсь, с персоналом тоже нет проблем. В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно", — сказал Клебо, которого цитирует Dagbladet.
Возвращение Йоханнеса Клебо в сборную Норвегии с гарантией его присутствия в ближайшие два сезона будет значимым моментом для команды и норвежского лыжного спорта в целом. Это даст сильный вклад в соревнованиях и повысит шансы на успех на международной арене.
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