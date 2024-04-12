Йоханнес Клебо заявил, что достиг соглашения с командой и готовится вернуться в сборную Норвегии

Йоханнес Клебо заявил, что возвращается в сборную Норвегии

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Лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, объявил о своем возвращении в национальную сборную Норвегии.

Фото: commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Клебо подписал контракт на следующие два сезона, что позволит ему представлять свою страну в международных соревнованиях.

В прошлом году Клебо временно покинул национальную команду из-за конфликта с Норвежской лыжной ассоциацией относительно вопросов подготовки и взаимодействия со спонсорами. Однако после успешных переговоров сторон достигли соглашения, и Клебо примет участие в официальных тренировках команды с 1 мая.

"Мне нравится быть с товарищами по команде, я хорошо со всеми общаюсь, с персоналом тоже нет проблем. В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно", — сказал Клебо, которого цитирует Dagbladet.

Возвращение Йоханнеса Клебо в сборную Норвегии с гарантией его присутствия в ближайшие два сезона будет значимым моментом для команды и норвежского лыжного спорта в целом. Это даст сильный вклад в соревнованиях и повысит шансы на успех на международной арене.