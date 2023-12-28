Йоханнес Клэбо не примет участие в "Тур де Ски"

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо не будет участвовать в "Тур де Ски". Об этом пишет Sports.ru.

Фото: wikimedia.org by Cephas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Уточняется, что причиной отсутствия титулованного лыжника на соревнованиях стали проблемы со здоровьем.

Спустя неделю после этапа Кубка мира, который прошёл в Тронхейме, Клебо слёг с гриппом, у него поднялась высокая температура, державшаяся в течение шести дней, и-за чего спортсмен был вынужден сняться с соревнований.

На "Тур де Ски" Клебо заменит Хенрик Деннестад.

В послужном списке Клебо — три победы в многодневках за 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023.

"Тур де Ски" запланирован на период с 30 декабря по 7 января.