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Лучшие упражнения, которые помогут вам быстро и эффективно нарастить мышцы на ногах

Лучшая тренировка для наращивания мышц ног

2:59
Спорт

Ваши ноги разделены на несколько областей, на каждую из которых необходимо воздействовать целенаправленно, чтобы полностью завершить развитие ног в целом. На какие мышцы следует обращать особое внимание?

Лучшая тренировка для наращивания мышц ног
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Четырехглавая мышца.
  • Подколенные сухожилия.
  • Приводящие мышцы бедра.
  • Отводящие мышцы бедра.
  • Ягодичные мышцы.
  • Икры.

Ключи к усилению ног:

  • Поднимайте тяжести в сложных упражнениях.
  • Варьируйте диапазон повторений.
  • Разнообразьте свои упражнения.

А теперь перейдем к лучшим упражнениям для ног, необходимых для увеличения силы.

Приседания со штангой спереди.

Самое замечательное в них то, что вы сместите центр тяжести немного вперед, и это окажет большое влияние на то, насколько интенсивно будут задействованы ваши мышцы. Вы заметите гораздо большее давление на кор и квадрицепсы. Совет для приседаний передом — сначала не напрягайте вес. Это совершенно другое упражнение на балансировку, и оно сильно нагружает ваши плечи. Как только вы привыкнете к своему весу, будет отличной идеей чередовать переднюю и заднюю версии между подходами.

Становая тяга с жесткими ногами.

Становая тяга с жесткими ногами — упражнение для шоумена. Хотя становая тяга с жесткими ногами может показаться простой, вы должны уделять пристальное внимание тому, чтобы держать спину прямой.

Румынская становая тяга.

Когда дело доходит до румынской становой тяги, все дело в правильной форме. Из-за того, что вы поднимаете штангу, не сгибая коленей, плохая техника может вызвать огромное давление на нижнюю часть спины. Однако, если вы будете выполнять это упражнение правильно, вы определенно почувствуете каждую мышцу в ногах и в области кора.

Растяжки ног.

Поскольку разгибания ног воздействуют только на одну мышцу ноги, вам придется сбалансировать их с другими упражнениями для оптимального роста мышц. В противном случае может быстро случиться так, что мышцы ног будут выглядеть совершенно непропорционально. Вот почему следующие два упражнения после разгибания ног включены в этот список.

Сгибания ног в положении лежа.

Эти тренировки для ног — отличный способ увеличить нагрузку на подколенные сухожилия без увеличения нагрузки на спину и плечи. Эти целенаправленные тренировки для ног — лучший вариант, если у вас есть какие-либо недостатки в этих группах мышц.

Подъемы икр стоя и сидя.

Подъем икр будет жизненно важен для того, чтобы избежать прилипания нижней части ног к коктейлю с массивным корпусом сверху. Это своего рода эффект леденца на палочке, который не слишком полезен для этой группы мышц. Подъемы икр стоя являются лучшими, поскольку вы можете значительно увеличить нагрузку на икроножную мышцу. Выполняйте их медленно и даже меняйте направление пальцев ног с внутреннего на наружное.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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