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В чём разница между йогой и пилатесом? Ответил тренер

Тренер объяснил, чем отличаются йога и пилатес

1:20
Спорт

Инструктор по спорту Акулина Бахтурина объяснила, в чем отличие пилатеса и йоги. Она сравнила два этих популярных направления.

Тренер объяснил, чем отличаются йога и пилатес
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Суть пилатеса заключается в глубокой проработке тела, которая достигается при помощи контроля за каждым, даже самым маленьким движением, на протяжении всего процесса", — цитирует Бахтурину портал "Чемпионат".

По ее словам, пилатес сочетает в себе обычные и гимнастические упражнения, направленные на развитие силы, общее оздоровление, подтяжку и улучшение тонуса мышц. Раньше этим направлением пользовались профессиональные спортсмены для восстановления после травм.

Йога — это смешение духовных и физических практик, направленных на гармонизацию души и тела. Ее считают учением и философией, выводя влияние занятий за пределы физического.

Инструктор по йоге Валерия Молокова рассказала, что внимание в йоге уделяют духовности, работе с умом через тело, самодисциплине, работе с дыханием, сенсорной трансцендентности, осознанности, концентрации и медитации. Акцент практики направлен на проработку глубоких мышц и подвижность суставов.

В пилатесе такие методы не применяют, поскольку это тренировка, направленная в первую очередь на работу с телом и дыханием.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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