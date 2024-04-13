Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что положить в бороздки перед посадкой моркови
Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса
Салат из риса с цукини: подайте его с пармезаном и обжаренными грецкими орехами
Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета
Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Как часто необходимо давать лакомство кошке
Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto
Модные стрижки, которые создадут объем даже для тонких волос
3 фильма о трагических покорениях горных вершин
20-минутная тренировка тазового дна, которая также поможет укрепить ягодичные мышцы

20-минутная тренировка для тазового дна

3:06
Спорт

Мышцы тазового дна расположены в области таза, между копчиком и лобковой костью. Это означает, что ягодичные мышцы прикрепляются к задней и боковой поверхности таза. В целом, тренировка тазового дна является важным ключом к силе и здоровью нижней части тела.

20-минутная тренировка для тазового дна
Фото: altus.af.mil by U.S. Air Force photo by Senior Airman Myles Stepp is licensed under public domain

Попробуйте выполнить эти упражнения в 4 подхода по 12 повторений в каждом, и вы моментально почувствуете преимущества укрепления ягодичных мышц и тазового дна!

1. Приседания Сумо.

  • Начните с того, что поставьте ноги чуть шире, чем на ширине бедер, а пальцы ног слегка поверните наружу под углом 45 градусов.
  • Сложите руки вместе перед грудью.
  • Держа спину прямой, отведите бедра назад и согните колени, опуская бедра так низко, как позволяет диапазон ваших движений.
  • Перенесите вес тела на пятки, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Сожмите ягодичные мышцы вверху и повторите упражнение.

Совет. Держите спину ровно и высоко, и следите за тем, чтобы колени двигались по направлению к мизинцу на пути вниз и обратно вверх. Перенесите вес тела на пятки. Чтобы усложнить упражнение, держите гантели в руках между ног.

2. Раскладушка.

  • Начните лежать на левом боку, уперевшись бедрами и согнув колени.
  • Обопритесь головой на левую руку, а правую положите на пол перед собой.
  • Держа пятки вместе, сожмите ягодичные мышцы, чтобы повернуть верхнюю часть ноги вверх, насколько позволяет ваш диапазон движений.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите с правой стороны.

Совет. Все время следите за тем, чтобы бедра были выпрямлены. Чтобы усложнить упражнение, вы можете разместить небольшую полосу сопротивления чуть ниже колен.

3. Марш-бросок тазобедренного сустава.

  • Начните лежать лицом вверх, поставив ноги на пол, руки по бокам.
  • Двигайте пятками, поднимая ягодичные мышцы вверх, пока бедра и голова не окажутся на одной линии.
  • Сохраняя это положение, поднимите правую ногу вверх, сохраняя колено согнутым, а ступню согнутой.
  • Остановитесь, когда колено окажется над бедром.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите с левой стороны. Продолжайте чередовать все повторения.

Совет. Каждый раз, когда вы поднимаете ногу, засчитывается как одно повторение.

4. Боковой выпад.

  • Начните с того, что поставьте ноги на ширине бедер.
  • Отведите правую ногу в сторону, согнув колено и отведя бедра назад, как при приседании, насколько позволяет диапазон ваших движений.
  • Перенесите вес тела на пятку правой ноги, возвращаясь в исходное положение.
  • Повторите упражнение с левой стороны. Продолжайте чередовать все повторения.

Совет. Следите за тем, чтобы ваш вес приходился на пятки, а обе ступни стояли ровно на земле. Чтобы усложнить задачу, держите по гантели в каждой руке.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Как часто необходимо давать лакомство кошке
Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto
Модные стрижки, которые создадут объем даже для тонких волос
3 фильма о трагических покорениях горных вершин
Какой гарнир лучше всего подойдёт к блюдам из курицы?
Арнольд Шварценеггер рассказал украл роль Терминатора у О. Дж. Симпсона
Рассказываем о крупе, которая приносит огромную пользу почве
Стюардессы рассказали, почему с каблуками в самолет нельзя
Лучшая 5-минутная высокоинтенсивная кардиотренировка
Как избежать отечности: простые хитрости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников