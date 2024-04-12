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5-минутная высокоинтенсивная тренировка, которая поможет вам укрепить все тело и сердечно-сосудистую систему

Лучшая 5-минутная высокоинтенсивная кардиотренировка

3:31
Спорт

Выполните эту тренировку, и вы даже сможете обнаружить, что ваши короткие тренировки будут более целенаправленными (и интенсивными), чем ваши "полнометражные" тренировки. Частично силовая тренировка, частично кардио, эта высокоинтенсивная тренировка с отягощениями прорабатывает ваше тело с головы до ног всего за пять минут. Выполняйте каждое упражнение, приведенное ниже, в течение 30 секунд, отдыхая еще 30 между подходами.

Лучшая 5-минутная высокоинтенсивная кардиотренировка
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis is licensed under public domain

1. Берпи.

  • Встаньте, согнув колени, выпрямив спину и расставив ноги примерно на ширине плеч.
  • Опустите руки на пол перед собой так, чтобы они были прямо под ногами.
  • Перенеся вес тела на руки, отведите ноги назад, чтобы встать на четвереньки в виде планки.
  • Верните ноги в исходное положение.
  • Встаньте, вытяните руки над головой и быстро подпрыгните в воздух.

2. Прыжок с приседанием.

  • Встаньте, расставив ноги чуть дальше, чем на ширине бедер, в параллельном положении, руки перед грудью.
  • Приседайте, перенося вес тела на пятки, а бедра отведите за спину. Держите грудь прямо.
  • Для прыжка в воздух встаньте на пятки, одновременно опуская руки вниз и назад для придания импульса.

3. Планка вверх-вниз.

  • Начните с высокой планки, руки под плечами, а тело вытяните по прямой линии от головы до бедер и пяток.
  • Удерживая бедра как можно более устойчивыми, опустите один локоть на землю.
  • Затем опустите другую руку вниз так, чтобы оба предплечья лежали ровно на земле.
  • Сделайте паузу, затем возьмите руку, которая опускалась первой, и положите ее на коврик. Приподнимитесь с этой стороны.
  • Возьмитесь за другую руку, поднимите ее и вернитесь в верхнее положение отжимания.

4. V-подъем.

  • Лягте лицом вверх на пол, ноги прямые, руки над головой. Слегка оторвите ноги и руки от пола.
  • Одним движением поднимите туловище и ноги, как будто пытаетесь коснуться пальцев ног.

5. Выпад в раздельном прыжке.

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, и напрягите мышцы пресса.
  • Держа руки по бокам, сделайте большой шаг вперед правой ногой.
  • Перенесите вес тела вперед на эту ногу, затем опускайте туловище, пока передняя нога не окажется параллельной полу.
  • Подпрыгните, быстро меняя положение ног в воздухе, чтобы правая нога переместилась назад, а левая — вперед. Чтобы двигаться быстрее, поднимайте руки в воздух во время прыжка.
  • Мягко приземлитесь спиной на пол в базовом положении выпада противоположной ногой вперед.
  • Повторяйте это движение, меняя ноги при каждом прыжке.

6. Отжимания.

  • Встаньте на пол на четвереньки, расположив руки немного шире плеч.
  • Отведите ноги назад, чтобы сохранить равновесие на руках и носках.
  • Держите тело по прямой линии от головы до пят, не прогибаясь в середине и не выгибая спину. Вы можете расположить ноги близко друг к другу или немного шире, в зависимости от того, что для вас наиболее удобно.
  • Прежде чем приступить к какому-либо движению, подготовьте мышцы кора.
  • Медленно сгибая руки в локтях, делайте вдох и опускайтесь, пока локти не окажутся под углом 90 градусов.
  • Выдыхайте, когда начинаете сокращать мышцы груди и отталкиваться руками назад в исходное положение.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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