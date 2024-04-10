Стало известно, как спорт влияет на работу мозга

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Тренировки нужны не только, чтобы поддерживать себя в форме, но и чтобы головной мозг работал, так как при физической активности увеличивается частота сердцебиения и к мозгу активно приливает кровь.

Фото: flickr.com by Tsutomu Takasu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые из Гарвардского университета заявили, что пробежка или спортивная ходьба снижают риск развития депрессии почти на 30 процентов, а при легкой форме этого заболевания физическая активность помогает убрать многие симптомы.

"Даже ходьба, растяжка, подъем по лестнице, мытье посуды положительно сказывается на вашем настроении", — утверждает автор исследования, клинический и научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана Кармель Чой.

Дело в том, что во время физической активности увеличивается выработка дофамина — гормона счастья; серотонина, играющего ключевую роль в регуляции настроения, циклов сна и бодрствования; эндорфинов — группа химических соединений, дающих чувство радости и действующих как болеутоляющее.