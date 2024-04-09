В Казахстане хотят провести товарищеский футбольный матч со сборной России

Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов предложил провести товарищеский матч с россиянами

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил о готовности провести товарищеский матч между национальными сборными Казахстана и России.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он подчеркнул, что футбол не должен быть подвержен политическим разногласиям.

Барменкулов также отметил хорошие отношения с руководством Российской федерации футбола. Он подчеркнул, что Казахстан всегда заинтересован в проведении товарищеских матчей и видит футбол как средство объединения народов.

"Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведётся, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС", — сказал Барменкулов в разговоре с "РИА Новости Спорт".

По словам главы Казахстанской федерации футбола, отношения между федерациями остаются дружественными.

Российские клубы и сборные были временно отстранены от международных соревнований из-за политической обстановки. Также российские судьи были исключены из назначений на матчи международных турниров.

РОССИЯ – СЕРБИЯ: ОБЗОР МАТЧА | HIGHLIGHTS RUSSIA – SERBIA