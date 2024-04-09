В Казахстане хотят провести товарищеский футбольный матч со сборной России

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов заявил о готовности провести товарищеский матч между национальными сборными Казахстана и России.
Он подчеркнул, что футбол не должен быть подвержен политическим разногласиям.
Барменкулов также отметил хорошие отношения с руководством Российской федерации футбола. Он подчеркнул, что Казахстан всегда заинтересован в проведении товарищеских матчей и видит футбол как средство объединения народов.
"Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведётся, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС", — сказал Барменкулов в разговоре с "РИА Новости Спорт".
По словам главы Казахстанской федерации футбола, отношения между федерациями остаются дружественными.
Российские клубы и сборные были временно отстранены от международных соревнований из-за политической обстановки. Также российские судьи были исключены из назначений на матчи международных турниров.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.