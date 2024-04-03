Сорокин признался, что не понимает, в чём логика запрета на присутствие россиян на открытии Игр-2024

Сорокин считает, что несправедливо запрещать россиянам присутствовать на открытии ОИ-2024

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин выразил свое недоумение по поводу решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Сорокин отметил, что считает такой шаг несправедливым, поскольку спортсмены уже участвуют в самом соревновании, и не понимает логики запрета на участие в церемонии открытия.

Он задал вопрос о том, почему спортсмены не могут присутствовать на открытии, если они принимают участие в самих соревнованиях. Это решение вызывает вопросы о целесообразности и справедливости таких ограничений для российских спортсменов.

"Считаю, что это несправедливо. Если спортсмены принимают участие, почему они не могут участвовать в церемонии открытия? Не могу понять, в чем логика. Такая могучая организация видит опасность в том, что наши спортсмены лишний раз попадут на камеру? Это как-то несерьёзно", — сказал Сорокин в разговоре со "Спорт-Экспресс".

В конце 2023 года МОК всё же разрешил участие спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при выполнении определённых критериев. Однако российским и белорусским спортсменам было запрещено присутствие на церемониях открытия и закрытия Игр.

Российские чемпионы отказались ехать на Олимпиаду в Париж 2024