Игрок клуба "Монако" российский футболист Александр Головин вошел в топ-3 самых дорогих футболистов из бывшего СССР. По версии Transfermarkt, как сообщили на сайте, занял он третье место.
На первом месте оказался грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его трансферная стоимость — 80 миллионов евро. На втором месте — украинский защитник английского "Арсенала" Александр Зинченко. Его стоимость 42 миллиона евро.
Напомним, что трансферная стоимость Головина составила 30 миллионов евро.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.