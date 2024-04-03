Александр Головин в тройке самых высокооплачиваемых футболистов постсоветского пространства

Головин вошел в тройку самых дорогих футболистов из бывшего СССР

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Игрок клуба "Монако" российский футболист Александр Головин вошел в топ-3 самых дорогих футболистов из бывшего СССР. По версии Transfermarkt, как сообщили на сайте, занял он третье место.

Фото: Елена Галабаева

На первом месте оказался грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его трансферная стоимость — 80 миллионов евро. На втором месте — украинский защитник английского "Арсенала" Александр Зинченко. Его стоимость 42 миллиона евро.

Напомним, что трансферная стоимость Головина составила 30 миллионов евро.