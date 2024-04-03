Мария Захарова заявила, что в МОК обязаны провести расследование слов Баха о российских спортсменах

Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мария Захарова, которая занимает пост официального представителя МИД РФ, заявила, что МОК должен провести расследование слов главы комитета Томаса Баха о слежке за российскими и белорусскими атлетами украинцами.

Фото: council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Заявление Баха о наделении украинской стороны полномочиями, чтобы добывать компромат на спортсменов из России, который может послужить для отказа российским атлетам от участия в Олимпиаде — настоящий сговор, по словам Захаровой. Она считает, что этот заговор заключен между главой международной организацией и одной из стран с целью выдавливания третьей стороны (России).

Захарова подчеркнула, что в РФ считают необходимым проведение расследования. В обратном случае олимпизм потеряет свое значения в глазах всего общества и не возможно убудет в дальнейшем придерживаться благородного принципа соперничества.