Мария Захарова заявила, что в МОК обязаны провести расследование слов Баха о российских спортсменах

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Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха

0:50
Спорт

Мария Захарова, которая занимает пост официального представителя МИД РФ, заявила, что МОК должен провести расследование слов главы комитета Томаса Баха о слежке за российскими и белорусскими атлетами украинцами.

Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Фото: council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Заявление Баха о наделении украинской стороны полномочиями, чтобы добывать компромат на спортсменов из России, который может послужить для отказа российским атлетам от участия в Олимпиаде — настоящий сговор, по словам Захаровой. Она считает, что этот заговор заключен между главой международной организацией и одной из стран с целью выдавливания третьей стороны (России).

Захарова подчеркнула, что в РФ считают необходимым проведение расследования. В обратном случае олимпизм потеряет свое значения в глазах всего общества и не возможно убудет в дальнейшем придерживаться благородного принципа соперничества.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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