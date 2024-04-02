Роман Павлюченко: согласился бы провести всю карьеру в "Спартаке"

Роман Павлюченко рассказал, что был готов провести все время в "Спартаке" вместо перехода в лондонский клуб

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Роман Павлюченко рассказал, что хотел бы провести всю карьеру в московском "Спартаке" вместо трансфера в английский клуб "Тоттенхэм". Он выступил в выпуске YouTube-канала "Это футбол, брат".

Фото: YouTube by "Это футбол, брат!"

Бывший нападающий сборной России играл за "Тоттенхэм" с 2008 года. Всего он провел в английском клубе четыре года.

"Если бы я не уехал в "Тоттенхэм", где бы я остался? Наверное, в "Спартаке". Но я три раза отказывался от подписания контракта, не соглашался", — отметил Павлюченко.

За четыре года в английском клубе российский футболист сыграл в 113 матчах во всех турнирах, где отметился 42 голами.