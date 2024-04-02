Хоккеист Федотов рассказал о дебюте за клуб "Филадельфия Флайерз"

Хоккеист Федотов о дебюте за "Филадельфию Флайерз": "Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи"

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Российский голкипер Иван Федотов впервые сыграл за хоккейный клуб "Филадельфия Флайерз". Его дебют прошел в матче чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".

Фото: wikimedia.org by Arnold C is licensed under Creative Commons CC0 License

Иван рассказал о первой игре в НХЛ.

"Я знаю, как все это работает. Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть", — цитирует Федотова официальный сайт Лиги.

По его словам, для него главное — помогать команде.

Голкипер вышел в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" во втором периоде и отразил 19 бросков из 21.