Хоккеист Федотов рассказал о дебюте за клуб "Филадельфия Флайерз"

Российский голкипер Иван Федотов впервые сыграл за хоккейный клуб "Филадельфия Флайерз". Его дебют прошел в матче чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
Иван рассказал о первой игре в НХЛ.
"Я знаю, как все это работает. Для меня неважно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть", — цитирует Федотова официальный сайт Лиги.
По его словам, для него главное — помогать команде.
Голкипер вышел в матче с "Нью-Йорк Айлендерс" во втором периоде и отразил 19 бросков из 21.
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