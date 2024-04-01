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Дино Сиротанович признался, что хочет увидеть Климена Колесникова своим соперником в Баня-Луке

Пловец Сиротанович рассказал, что хочет познакомиться с Колесниковым

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Спорт

Пловец из Боснии Дино Сиротанович рассказал, что хотел бы познакомиться и посоревноваться с мировым рекордсменом Климентом Колесниковым на соревнованиях в Баня-Луке.

Пловец Сиротанович рассказал, что хочет познакомиться с Колесниковым
Фото: commons.wikimedia.org by Mauricio V. Genta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Спортсмен рассказал, что особенно ждет Колесникова. Они не знакомы, но Сиротанович очень хочет пообщаться с российским пловцом, так как всегда наблюдал за его успехами. Боснийский пловец поделился, что российский спортсмен всегда был его любимчиком и вдохновителем. Поэтому он ждет встречи с ним в Баня-Луке, чтобы узнать его получше, ведь в России такой возможности у него не было.

Сиротанович, как известно, дал старт своей карьере в России, но не выступал в составе сборной. Он переехал в Баня-Луку, так как его отец — уроженец этой страны, где вошел в сборную страны и теперь соревнуется за них.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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