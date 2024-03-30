Союз биатлонистов России оценил работу наставников команды по итогам сезона

Союз биатлонистов РФ положительно оценил работу наставников сборной по итогам сезона

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Совет СБР удовлетворительно оценил работу тренеров сборной по итогам сезона.

Фото: Selbst fotografiert by Steffen Prößdorf is licensed under Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international

"Тренерский совет СБР оценил доклады и выставил оценку "удовлетворительно" тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина и Владимира Брагина", — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

Напомним, что Конгресс Международного союза биатлонистов почти два года назад продлил решение по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.