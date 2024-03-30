Союз биатлонистов России оценил работу наставников команды по итогам сезона

Совет СБР удовлетворительно оценил работу тренеров сборной по итогам сезона.
"Тренерский совет СБР оценил доклады и выставил оценку "удовлетворительно" тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина и Владимира Брагина", — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в Telegram-канале.
Напомним, что Конгресс Международного союза биатлонистов почти два года назад продлил решение по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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