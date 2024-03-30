Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экологическое ЧП произошло на главном пляже в Паттайе
Косметика для подростков: все, что вы хотели знать
Финансовый консультант Матвеева назвала три способа полноценно питаться тем, кто не хочет или не успевает готовить
Интересные фильмы, которые так и не вышли в прокат
Кинолог Голубев рассказал, как сохранить собаку на прогулке чистой
Это растение обладает неповторимым шармом - матрикария
Kia объявляет отзыв 427,407 автомобилей Telluride
Путину рассказали об акулах, которых туристы могут увидеть в Приморье
Патчи для кожи вокруг глаз: пять эффективных вариантов
На какие мышцы ориентирован ролик для пресса, и какие упражнения с ним можно выполнять

Что такое ролик для пресса и для чего он нужен?

2:04
Спорт

Ролик для пресса представляет собой сферическое устройство с небольшим колесом, прикрепленным к двум ручкам с обеих сторон. Изобретенное в середине 1990-х годов, это простое оборудование до сих пор ценится за впечатляющие результаты, которые оно дает.

Что такое ролик для пресса и для чего он нужен?
Фото: flickr.com by istolethetv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Преимущества использования ролика:

  • Укрепленные основные мышцы.
  • Снижение риска травм.
  • Улучшение осанки.
  • Повышение спортивных результатов.

Правильная форма и техника выполнения:

  • Старайтесь поддерживать равновесие. Для этого держите диафрагму и тазовое дно параллельно друг другу, а руки на равном расстоянии от руля. Это помогает сохранять равновесие при перекатывании вперед и назад.
  • Удобно держитесь за ручки. Начните с колен, расположив бедра прямо над ними. Затем разверните прижимной валик перед собой и заведите его обратно под плечи. Если это удобно, и вы чувствуете, что хорошо контролируете себя, можете расширить диапазон движений, чтобы руки были выше головы.

На какие мышцы воздействует и какие упражнения для этого можно делать:

  • Наклоны. Ролик может воздействовать на дельтовидные мышцы, латы и боковые косые мышцы. Когда вы наклоняетесь вперед, держась за брюшной валик, ваши косые и широчайшие мышцы спины сокращаются. Это сложное движение включает подтягивание брюшного пресса, а также силу верхней части тела.
  • Прямая мышца живота. Хотя движения, которые вы выполняете с помощью ролика, нацелены как на поперечные, так и на прямые мышцы живота, последняя является основной целью тренажера.
  • Зубчатые передние мышцы. Эта группа мышц находится сбоку от верхней части пресса, ниже области груди. Выполняя упражнение с роликом для пресса, вы будете нацелены на эту группу мышц, когда будете медленно возвращаться в исходное положение. Для достижения результата это движение должно включать в себя напряжение основной мускулатуры во время движения.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном
Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном
Последние материалы
Косметика для подростков: все, что вы хотели знать
Финансовый консультант Матвеева назвала три способа полноценно питаться тем, кто не хочет или не успевает готовить
Интересные фильмы, которые так и не вышли в прокат
Кинолог Голубев рассказал, как сохранить собаку на прогулке чистой
Это растение обладает неповторимым шармом - матрикария
Что такое ролик для пресса и для чего он нужен?
Kia объявляет отзыв 427,407 автомобилей Telluride
Путину рассказали об акулах, которых туристы могут увидеть в Приморье
Патчи для кожи вокруг глаз: пять эффективных вариантов
Простой постный майонез: готовится на обычной жидкости из-под бобовых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников