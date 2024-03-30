На какие мышцы ориентирован ролик для пресса, и какие упражнения с ним можно выполнять

Что такое ролик для пресса и для чего он нужен?

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Ролик для пресса представляет собой сферическое устройство с небольшим колесом, прикрепленным к двум ручкам с обеих сторон. Изобретенное в середине 1990-х годов, это простое оборудование до сих пор ценится за впечатляющие результаты, которые оно дает.

Фото: flickr.com by istolethetv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Преимущества использования ролика:

Укрепленные основные мышцы.

Снижение риска травм.

Улучшение осанки.

Повышение спортивных результатов.

Правильная форма и техника выполнения:

Старайтесь поддерживать равновесие. Для этого держите диафрагму и тазовое дно параллельно друг другу, а руки на равном расстоянии от руля. Это помогает сохранять равновесие при перекатывании вперед и назад.

Удобно держитесь за ручки. Начните с колен, расположив бедра прямо над ними. Затем разверните прижимной валик перед собой и заведите его обратно под плечи. Если это удобно, и вы чувствуете, что хорошо контролируете себя, можете расширить диапазон движений, чтобы руки были выше головы.

На какие мышцы воздействует и какие упражнения для этого можно делать:

Наклоны. Ролик может воздействовать на дельтовидные мышцы, латы и боковые косые мышцы. Когда вы наклоняетесь вперед, держась за брюшной валик, ваши косые и широчайшие мышцы спины сокращаются. Это сложное движение включает подтягивание брюшного пресса, а также силу верхней части тела.

Прямая мышца живота. Хотя движения, которые вы выполняете с помощью ролика, нацелены как на поперечные, так и на прямые мышцы живота, последняя является основной целью тренажера.

Зубчатые передние мышцы. Эта группа мышц находится сбоку от верхней части пресса, ниже области груди. Выполняя упражнение с роликом для пресса, вы будете нацелены на эту группу мышц, когда будете медленно возвращаться в исходное положение. Для достижения результата это движение должно включать в себя напряжение основной мускулатуры во время движения.