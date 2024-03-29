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Дмитрий Песков заявил, что ответственность за безопасность спортсменов на Олимпиаде несет принимающая страна

Песков: Париж отвечает за безопасность атлетов на Олимпиаде

0:48
Спорт

Дмитрию Пескову, который занимает пост пресс-секретаря президента РФ, был задан вопрос о дополнительной охране российских атлетов на Олимпиаде во Франции. Песков заявил, что возможностей обеспечить россиян дополнительной охраной нет. И добавил, что обязанность по обеспечению безопасности на Играх, согласно МОК, лежит на принимающей стране.

Песков: Париж отвечает за безопасность атлетов на Олимпиаде
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Пресс-секретарь сказал, что РФ тоже сталкивалась с ответственностью за безопасность, когда проводилась зимняя Олимпиада в Сочи. Эта работа была сложной, но, как нам известно, МОК признал эти Игры в России лучшей зимней Олимпиадой в истории.

Напомним, что ранее во Франции было рекомендовано не проводить открытие Олимпиады-2024, так как существует большая угроза безопасности.

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