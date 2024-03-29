Андрей Чесноков считает, что теннисисту Медведеву будет сложно обыграть Янника Синнера в полуфинальном матче АТР

Чесноков назвал Синнеру фаворитом в теннисном матче с Медведевым

Андрей Чесноков — теннисист, который вышел в финал Кубка Дэвиса в 1995 году, прокомментировал предстоящий матч между Даниилом Медведевым, теннисистом из России, и Янником Синнером, спортсменом из Италии.

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Чесноков считает, что российскому теннисисту будет достаточно сложно обыграть соперника, так как Синнер на данный момент находится на подъеме своих сил и возможностей. Медведев же в последнее время, по словам Чеснокова, часто проигрывает итальянскому спортсмену, так что тут и психологический фактор сыграет на стороне соперника.

Чесноков отметил, что считает Синнера фаворитом в предстоящем матче, правда, не абсолютным. Он считает, что у российского спортсмена есть шанс одержать победу.

Напомним, что встреча Медведева и Синнера пройдет в Майами 29 марта.