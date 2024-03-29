Андрей Чесноков считает, что теннисисту Медведеву будет сложно обыграть Янника Синнера в полуфинальном матче АТР

Андрей Чесноков — теннисист, который вышел в финал Кубка Дэвиса в 1995 году, прокомментировал предстоящий матч между Даниилом Медведевым, теннисистом из России, и Янником Синнером, спортсменом из Италии.
Чесноков считает, что российскому теннисисту будет достаточно сложно обыграть соперника, так как Синнер на данный момент находится на подъеме своих сил и возможностей. Медведев же в последнее время, по словам Чеснокова, часто проигрывает итальянскому спортсмену, так что тут и психологический фактор сыграет на стороне соперника.
Чесноков отметил, что считает Синнера фаворитом в предстоящем матче, правда, не абсолютным. Он считает, что у российского спортсмена есть шанс одержать победу.
Напомним, что встреча Медведева и Синнера пройдет в Майами 29 марта.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".