Андрей Чесноков считает, что теннисисту Медведеву будет сложно обыграть Янника Синнера в полуфинальном матче АТР

Андрей Чесноков — теннисист, который вышел в финал Кубка Дэвиса в 1995 году, прокомментировал предстоящий матч между Даниилом Медведевым, теннисистом из России, и Янником Синнером, спортсменом из Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic