Экс-глава футбола в Поднебесной Чен Сюань приговорен к пожизненному сроку за коррупцию

The Guardian: бывшего главу футбола Китая Сюань приговорили к пожизненному сроку

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Бывшего главу футбольной ассоциации Китая Чен Сюань приговорили к пожизненному сроку за коррупционные преступления.

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Дело в том, что он пользовался своим служебным положением для помощи в заключении контрактов на проекты, инвестиций заинтересованным лицам. Также Сюань занимался организацией спортивных мероприятий в Поднебесной за материальные вознаграждения.

Сумма всех взяток экс-главы китайского футбола составила больше $11 миллионов, пишет издание The Guardian.

Напомним, что в Поднебесной работает российский тренер Леонид Слуцкий. Он возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре прошлого года.