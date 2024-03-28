Экс-глава футбола в Поднебесной Чен Сюань приговорен к пожизненному сроку за коррупцию

Бывшего главу футбольной ассоциации Китая Чен Сюань приговорили к пожизненному сроку за коррупционные преступления.
Дело в том, что он пользовался своим служебным положением для помощи в заключении контрактов на проекты, инвестиций заинтересованным лицам. Также Сюань занимался организацией спортивных мероприятий в Поднебесной за материальные вознаграждения.
Сумма всех взяток экс-главы китайского футбола составила больше $11 миллионов, пишет издание The Guardian.
Напомним, что в Поднебесной работает российский тренер Леонид Слуцкий. Он возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре прошлого года.
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