Новосибирский клуб КХЛ "Сибирь" объявил о том, что члены тренерского штаба покинут команду

В хоккейном клубе "Сибирь" заявили об уходе тренерского состава

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пресс-служба новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" заявила, что команда не планирует продление контрактов с тренерским штабом. Они покинут клуб после завершения срока действия нынешнего соглашения, который истечет 30 апреля.

Клуб выразил благодарность Сергею Кривокрасову, который является исполняющим обязанности первого тренера, и другим тренерам: Андрею Тарасенко, Александру Завьялову, Егору Подомацкому, Александру Сыроватскому, Никите Капкайкину. А также пожелали удачи в будущей карьере.

В заявлении пресс-службы сказано, что клуб начал поиски для тренерского штаба команды.

Напомним, что во время сезона, в декабре, из клуба "Сибирь" ушел главный тренер Дэвид Немировский. А в феврале был уволен Сергей Климович, который работал спортивным директором клуба.